Бизнес-ангел Сергей Лудин и еще два инвестора увеличили доли в универмаге украшений Poison Drop

Бизнес-ангел Сергей Лудин нарастил долю в универмаге украшений и аксессуаров Poison Drop, узнал RB.RU. К уже имеющимся у него 0,83% в российском юрлице ООО «Пойзон дроп» добавилось еще столько же — теперь Лудин владеет 1,66% компании.

Лудин впервые вложился в ООО «Пойзон дроп» в июне 2024 года. Новая сделка была зарегистрирована 15 ноября.

Одновременно с бизнес-ангелом доли нарастили Павел Коничев — с 0,83% до 1,66% и ООО «Хоспиталити Инвест» Марины Мазуревской — с 0,84% до 1,68%.

Вклад трех участников вырос за счет снижения доли Максима Пенкина — с 22,5% до 20%. Пенкин уже третий раз сокращает свое участие в ООО в пользу Лудина, Коничева и компании Мазуревской.

По состоянию на 15 ноября 27,5% Poison Drop принадлежали АО «Тилтех» основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко, еще 25% были у Андрея Мигунова, а 22,5% у Ирины Мысиной.

В начале июня «ТилТех» увеличил долю владения в Poison Drop — с 25% до 27,5%. Покупка дополнительной доли в 2,5% могла обойтись в 30 млн рублей, оценили тогда аналитики.

RB.RU направил запрос в компанию.

Универмаг украшений Poison Drop основан в 2013 году Андреем Мигуновым, Ириной Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком как небольшой шоу-рум. Кузнецова и Трубчик в 2023 году вышли из состава совладельцев. В том же году компания смогла нарастить выручку до 901,2 млн рублей, в 2022 году она составляла 352 млн рублей. Чистая прибыль в прошлом году достигла 43,8 млн рублей, в 2022 году — 1,9 млн рублей.

Poison Drop позиционирует себя как продавец культовых и нишевых брендов, трендовой бижутерии и необычных драгоценностей из золота и серебра. Компания на своем сайте указала, что продает украшения более 100 брендов, в том числе Diesel, Moschino, Tom Wood и под собственной маркой.

Фото на обложке: «Пойзон дроп»