Британская сеть косметики Lush закроет часть магазинов в России и уволит 40% сотрудников — Forbes

Сеть косметики ручной работы Lush закроет часть своих магазинов в России и уволит 40% сотрудников. Владелец российского сегмента бизнеса британской компании рассказал, что это вынужденная мера – в начале марта Lush объявил о приостановке поставок в РФ.

Lush закроет 17 из 48 магазинов в России и уволит 200 из 500 сотрудников. Об этом Forbes рассказал владелец Lush в РФ Дмитрий Азаров. Азаров назвал увольнение людей «самой большой катастрофой», потому что им будет сложно найти работу в текущей ситуации.

Британская сеть косметики Lush 10 марта объявила о приостановке поставок продукции в Россию из-за военной операции на Украине. Азаров отметил, что это станет «концом» бизнеса, если поставки не возобновятся. По словам предпринимателя, у Lush в России осталось товара максимум на три месяца.

На данный момент Lush располагает 48 магазинами в России. По данным из ЕГРЮЛ, 65% доля в ООО «Лаш Раша» принадлежит Дмитрию Азарову. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 1,6 млрд рублей при чистой прибыли в 95,% млн рублей.

4 апреля стало известно, что Lush спишет долю в российском бизнесе. Однако Азаров рассказал, что долю им не передают, и он не владеет информацией о ее списании.

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