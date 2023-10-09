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За 2022 год количество люксовых автомобилей выросло на 22%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году количество люксовых автомобилей — дороже 10 млн рублей — в России выросло на 22%. Начисленный на них «налог на роскошь» увеличили на треть, свидетельствуют данные FinExpertiza.

За 2022 год количество люксовых автомобилей выросло на 22%

На их популярность у россияне не смогли повлиять ни пандемия COVID-19, ни зарубежные санкции, ограничившие доступ к люксовому сегменту и приведшие к резкому скачку цен.

Средняя сумма налога, подлежащая уплате за 2022 год, составила около 169 тыс. рублей. Чаще всего люксовые авто можно встретить в Москве — на учете 8,2 тыс. автомобилей, Санкт-Петербурге — 2 тыс. штук, в остальных регионах их количество не превышает 1 тыс.

Рост количества люксовых автомобилей, скорее всего, обусловлен желанием граждан «припарковать» обесценивающиеся сбережения, а приобретение нового авто является одной из опций, сообщил РБК управляющий директор НКР Андрей Пискунов.

В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото на обложке: AnyVidStudio / Shutterstock

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