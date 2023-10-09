За 2022 год количество люксовых автомобилей выросло на 22%

В 2022 году количество люксовых автомобилей — дороже 10 млн рублей — в России выросло на 22%. Начисленный на них «налог на роскошь» увеличили на треть, свидетельствуют данные FinExpertiza.
На их популярность у россияне не смогли повлиять ни пандемия COVID-19, ни зарубежные санкции, ограничившие доступ к люксовому сегменту и приведшие к резкому скачку цен.
Средняя сумма налога, подлежащая уплате за 2022 год, составила около 169 тыс. рублей. Чаще всего люксовые авто можно встретить в Москве — на учете 8,2 тыс. автомобилей, Санкт-Петербурге — 2 тыс. штук, в остальных регионах их количество не превышает 1 тыс.
Рост количества люксовых автомобилей, скорее всего, обусловлен желанием граждан «припарковать» обесценивающиеся сбережения, а приобретение нового авто является одной из опций, сообщил РБК управляющий директор НКР Андрей Пискунов.
В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Фото на обложке: AnyVidStudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 БАДы «Азбуки вкуса», IPO Birkenstock: главное 9 октября
- 2 Заменить Confluence? Просто!
- 3 Проект правил о «цифровом паспорте», падение нефтегазовых доходов, новости ПИК и Т1: главное для бизнеса 7 октября
- 4 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
- 5 Поиск автомобиля по фото: как определить марку и модель машины онлайн
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023