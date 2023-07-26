Среди россиян вырос спрос на иностранные люкс-бренды

Россияне с марта 2023 года начали активно интересоваться иностранными брендами класса люкс. Так, по данным CDEK.Shopping, средний ежемесячный прирост заказов такой категории составляет 123%. Статистика есть в распоряжении RB.RU.
Оборот по оплаченным заказам в категории luxury на CDEK.Shopping в июне 2023 года вырос в 20 раз по сравнению с мартом 2023 года, при этом доля заказов люкс-сегмента от общего количества заказов в fashion увеличилась на 5,8 процентных пункта. Средний чек вырос на 62% и по итогам июня составил 49 035 рублей.
Компания связывает рост показателей с увеличением в апреле 2023 года ассортимента платформы. Сейчас в CDEK.Shopping представлено более 30 тыс. наименований оригинальной продукции класса люкс. В среднем ежемесячный прирост количества заказов иностранных luxury-брендов составляет 123%.
Чаще всего россияне выбирают продукцию Supreme (доля заказов от общего объема в люкс-сегменте с марта по июнь включительно составляет 14%), Jacquemus (11%) и Gucci (10%).
Среди категорий наибольшей популярностью пользуются одежда (39% заказов от общего объема в люкс-сегменте за аналогичный анализируемый период) и обувь (23%). Сумки составили 16% заказов, очки — 13%, другие аксессуары — 10%.
Фото на обложке: Unsplash
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