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В сети начали продавать «пропуска» для выхода на улицу во время изоляции

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В сети появились объявления о продаже «пропусков», которые позволят выходить на улицу во время изоляции. Первым на это обратил внимание портал Hi-tech.mail.ru. Власти Москвы пока не сообщали, как будут выглядеть и как можно будет получить пропуска.

В сети начали продавать «пропуска» для выхода на улицу во время изоляции

На порталах объявлений пользователям предлагают купить:

  • пропуск для передвижения по городу на машине

Продавец предлагает добавить автомобиль покупателя в базу такси, которым якобы не запрещено ездить по Москве. По словам одного из авторов таких объявлений, для этого нужен стаж вождения больше 3 лет и данные об автомобиле. Все делается удаленно.

После оформления у покупателя появляется электронный таксометр, утверждает продавец. Его можно будет показывать правоохранительным органам или сотрудникам ДПС, если человека остановили. Принимать заказы и работать таксистом не обязательно. Стоимость таких «пропусков» составляет от 100 до 1000 рублей.

  • форма «Яндекс.Еды»

Покупателям предлагается форма курьера, с которой якобы можно без проблем ходить по Москве. Цена лота — 10 тысяч рублей.

С 30 марта власти Москвы и Московской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома разрешается для того, чтобы поехать на работу, сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку, вынести мусор. Движение транспорта, как личного, так и общественного, не ограничено.

Власти Москвы пока не сообщали, как будут выглядеть пропуска и где их можно будет получить. Они намерены развернуть в городе умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения людей. 

Как писали СМИ, под умной системой контроля может подразумеваться регистрация жителей столицы на официальном портале мэра Москвы. Там пользователь сообщает, где фактически живет, и получает QR-код. Коды и будут пропусками для выхода из дома. Их нужно будет предъявлять правоохранительным органам по требованию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с каждым днем контроль за соблюдением карантина будет ужесточаться. К концу недели контроль будет полностью обеспечен с помощью IT-систем, пишут «Ведомости».

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