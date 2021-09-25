«Магнит» начнет продавать готовую еду под брендом «М-Кухня» в формате магазинов «у дома»

Сеть супермаркетов «Магнит» планирует запустить продажи готовой еды в своих магазинах, работающих в формате «у дома». Сейчас готовую еду можно купить только в магазинах «Магнит» больших форматов или в магазинах «у дома» некоторых регионов.

Ритейлер «Магнит» планирует открыть кухни готовой еды не только в своих больших магазинах, но и в магазинах формата «у дома» по всей стране в ближайшее время, сообщает Retail.ru.

Уточняется, что спрос на готовую еду в больших «Магнитах» каждый год растет почти на 15%. Чтобы открыть кухни в магазинах поменьше, сеть разработала новый бренд «М-Кухня».

«Наша задача – сделать доступными в магазинах "у дома" широкий ассортимент готовых блюд для всех приемов пищи в течение дня: завтраки, обеды, ужины, горячие блюда, десерты», – заявил директор сети Руслан Исмаилов.

Сейчас этот формат в экспериментальном режиме работает в магазинах «Магнит-Семейный» нескольких российских регионов.

Недавно стало известно, что «Магнит» планирует в следующем году оснастить свои магазины (для начала – несколько гипермаркетов «Магнит Экстра») минипивзаводами. Также сеть запустит свою собственную курьерскую доставку товаров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Магнит»/Facebook