«Магнит» создал собственную лабораторию искусственного интеллекта

«Магнит» создал лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) AI.Lab — это подразделение будет заниматься разработкой и внедрением технологий на основе генеративного ИИ, говорится в сообщении ритейлера.
Специалисты лаборатории будут создавать решения в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разрабатывать виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированные решения для коммуникации с покупателями.
В компании ожидают, что внедрение таких технологий позволит повысить уровень клиентского сервиса и эффективность работы компании.
Например, «Магнит» планирует с помощью технологии компьютерного зрения контролировать использование тележек и корзин в торговом зале (определить их оптимальное количество и следить за наличием).
Технология «умного» поиска на основе NLP-методов и текстовых моделей позволит улучшить функционал мобильного приложения доставки, нарастить число его пользователей и показатель конверсии.
В числе уже внедренных решений — применение генеративного ИИ для создания изображений на портале Gastronom.ru (это медиаплощадка «Магнита», где собраны рецепты и статьи о продуктах питания).
Фото на обложке: Unsplash
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