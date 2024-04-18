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«Магнит» создал собственную лабораторию искусственного интеллекта

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Магнит» создал лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) AI.Lab — это подразделение будет заниматься разработкой и внедрением технологий на основе генеративного ИИ, говорится в сообщении ритейлера.

«Магнит» создал собственную лабораторию искусственного интеллекта

Специалисты лаборатории будут создавать решения в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разрабатывать виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированные решения для коммуникации с покупателями.

В компании ожидают, что внедрение таких технологий позволит повысить уровень клиентского сервиса и эффективность работы компании.

Например, «Магнит» планирует с помощью технологии компьютерного зрения контролировать использование тележек и корзин в торговом зале (определить их оптимальное количество и следить за наличием).

Технология «умного» поиска на основе NLP-методов и текстовых моделей позволит улучшить функционал мобильного приложения доставки, нарастить число  его пользователей и показатель конверсии.

В числе уже внедренных решений — применение генеративного ИИ для создания изображений на портале Gastronom.ru (это медиаплощадка «Магнита», где собраны рецепты и статьи о продуктах питания).

Фото на обложке: Unsplash

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