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«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Компания «Магнит» достигла соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена договора основана на текущей стоимости бизнеса, которая составляет 92,4 млрд рублей.

«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, а также от выполнения других условий, которые согласовали стороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на  данные «Магнита».

По данным агентства, окончательная стоимость сделки будет зависеть от изменений показателей чистого долга и чистого оборотного капитала,  рассчитанных на дату закрытия сделки.

Планируется, что сделку закроют 31 августа текущего года. Однако при определенных обстоятельствах возможно и продление срока до 30 сентября.

Как отмечалось ранее, в эту сделку не должны были войти 150 торговых точек «Дикси», которые расположены в Тульской и Тверской областях, а также в некоторых муниципалитетах Мурманской, Смоленской, Ярославской областях и Карелии.

Dixy Holding Limited управляет 2 612 магазинами «Дикси» формата «у дома». За прошлый год их выручка составила 281,4 млрд рублей.

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