В сделку по покупке «Магнитом» сети «Дикси» не вошли 150 магазинов

В сделку по приобретению «Магнитом» 100% Dixy Holding Ltd (управляет сетью «Дикси») не войдут 150 торговых точек. Они расположены в Тульской и Тверской областях, а также в некоторых муниципалитетах Мурманской, Смоленской, Ярославской областях и Карелии. Причина в антимонопольных ограничениях, рассказали участники закрытой профильной группы «Околоритейл» в соцсетях.

Не вошедшие в сделку с «Магнитом» магазины «Дикси» могут быть проданы другим участникам рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Собеседник издания утверждает, что причиной невключения в сделку более сотни торговых точек стали требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Однако эта ситуация вряд ли повлияет на конечную стоимость покупки, поскольку вышеперечисленные регионы нельзя назвать стратегическими для «Магнита», отмечает издание со ссылкой на участника сделки.

Как сообщалось ранее, «Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси». В рамках сделки ритейлер должен приобрести 2 612 магазинов «Дикси», а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей.