«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

«Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси», говорится в сообщении покупателя. В рамках сделки ритейлер приобретет 2 612 магазинов «Дикси», а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей.
- Закрытие сделки будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Стороны наметили дату закрытия на 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.
- Финальная сумма сделки подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».
- «Магнит» планирует профинансировать покупку за счет собственных денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
- Общая торговая площадь приобретаемых активов — 854 тысячи кв. м, из которых около 778 тысяч кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тысяч кв. м. — на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «магазин у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» — в собственности.
- Большая часть приобретаемых магазинов «Дикси» — 1 787 торговых точек формата «у дома» — расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. «Мегамарт» представлен более крупным форматом и расположен в основном в Свердловской области.
- «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины сохранят существующие бренды.
- В рамках сделки «Магнит» также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
«Основные стратегические приоритеты "Магнита", ориентированные на прибыльный рост с высоким уровнем доходности, остаются неизменными. Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения сильного розничного бренда», — сообщил президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннин, слова которого приводятся в сообщении.
После завершения сделки «Магнит» укрепит позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии ритейлера в стране.
«Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят "Магниту" стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив», — добавил Дюннинг.
Акции «Магнита» после сделки
После объявления о покупке акции «Магнита» выросли почти на 4%.
По данным на 10:18 Мск
О «Магните»
«Магнит» — второй после Х5 Retail Group по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. Выручка «Магнита» по итогам 2020 года выросла на 13,5% — до 1,55 трлн рублей. На конец марта под управлением компании было 21,9 тысячи магазинов, в том числе 15,098 тысячи магазинов «у дома». В первом квартале выручка ритейлера выросла на 5,8% — до 397,9 млрд рублей.
Фото на обложке: «Магнит»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как корпорации запустить раздельный сбор отходов? 5 советов для создания эффективного проекта
- 2 Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» X5 избавился от слова Retail в логотипе
- 3 Экспедиция «Инновационная Россия 2021» проехала Дальний Восток и Сибирь
- 4 Amazon может приобрести киностудию MGM
- 5 Три сложности при релокации бизнеса на Кипр