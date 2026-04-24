Twinby попросил Минцифры включить приложение в «белый список» — недоступность сервиса может повлиять на демографию

Сервис знакомств Twinby подал запрос в Минцифры на включение в «белый список» сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В компании подчеркнули, что отсутствие дейтинговых приложений в перечне создаёт барьеры для знакомств и может негативно повлиять на демографическую ситуацию.

Вся IT-инфраструктура Twinby находится в России

В Twinby отмечают, что отсутствие дейтинговых приложений в «белых списках» может создать дополнительные барьеры для знакомств в интернете. А это в свою очередь негативно повлияет на решение демографических проблем в стране, отметила генеральный директор Twinby Вероника Яковлева.

В комментарии Russian Business она подчеркнула, что Twinby соответствует требованиям, необходимым для включения сервиса в «белые списки».

«Из практики и заявлений [Минцифры] понятны де-факто критерии: вся инфраструктура и вычислительные мощности должны находиться на территории России, сервис должен соответствовать требованиям информационной безопасности и быть достаточно востребованным аудиторией», — пояснила Вероника Яковлева.

Предпринимательница подчеркнула, что Twinby — российская компания, инфраструктура которой размещена в стране, а сервис работает в правовом поле федерального закона «О персональных данных» ФЗ-152.

Ограничения доступа снижают ежедневную аудиторию Twinby

По словам соосновательницы Twinby Вероники Яковлевой, при ограничениях доступа сервис фиксирует снижение ежедневной аудитории (DAU). Она подчеркнула, что при ужесточении блокировок бизнес может потерять пользователей и выручку.

Вероника Яковлева также поделилась опасениями по поводу кумулятивного эффекта: из-за ограничений часть знакомств и свиданий не состоится, а эти потери не отражаются в ежедневной аналитике.

Дейтинговые приложения — социально значимы для пользователей

По словам соосновательницы Twinby Вероники Яковлевой, логика формирования «белого списка» изначально была связана с приоритетом критической инфраструктуры: в перечень вошли госуслуги, банки, экстренные службы и связь.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы донести до регулятора: онлайн-знакомства сегодня — это не развлекательный сервис, а часть социального ландшафта, напрямую связанная с тем, как формируются семьи и решается демографический вопрос», — подчеркнула Вероника Яковлева.

Контекст

Twinby — российское приложение для знакомств, запущенное в 2023 году. Платформа объединяет около 12 млн пользователей в России и за рубежом. По итогам 2025 года выручка сервиса в странах СНГ достигла 1 млрд рублей, увеличившись более чем на 130% год к году.

В интервью Russian Business сооснователь приложения Валерий Климов рассказал, что компания развивает продукт с расчётом на международный рынок и рассматривает IPO как стратегическую цель. Миссией проекта Валерий Климов называет решение проблемы одиночества.

