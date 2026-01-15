Twinby увеличил выручку на 130% — до 1 млрд ₽

Дейтинг-сервис Twinby по итогам 2025 года достиг выручки в 1 млрд рублей в странах СНГ, сообщили в компании. Рост обеспечили расширение аудитории и развитие инструментов монетизации. За год среднемесячное количество пользователей сервиса выросло более чем на треть.

Увеличение аудитории — главный драйвер роста выручки

В 2025 году дейтинг-сервис Twinby заметно улучшил ключевые операционные и финансовые показатели. По итогам года выручка компании выросла более чем на 130% год к году и достигла 1 млрд рублей в странах СНГ.

Рост выручки компания связывает с расширением пользовательской базы, увеличением доли платящих клиентов и развитием инструментов монетизации внутри сервиса.

За год среднемесячная аудитория сервиса увеличилась на 36%, а количество сообщений между пользователями выросло на 25%. Одновременно число платящих пользователей увеличилось на 53%, следует из данных компании.

Twinby расширил инструменты монетизации

В 2025 году Twinby диверсифицировал модель монетизации. По итогам года около 20% выручки пришлось на цифровые товары вне подписочной модели. В этот сегмент вошли суперлайки и бусты, которые повышают видимость анкет пользователей и дополняют базовую подписку.

Генеральный директор Twinby Вероника Яковлева отметила, что результаты 2025 года подтвердили устойчивость бизнес-модели сервиса.

Twinby вышел на рынок Казахстана

В течение 2025 года сервис продолжил географическое расширение и вышел на рынок Казахстана. На фоне этого доля пользователей из России снизилась с 90% до 82%. В компании подчёркивают: сокращение доли произошло на фоне общего роста аудитории в абсолютных значениях, а не за счёт оттока пользователей.

В нынешнем году Twinby планирует и дальше развивать функциональность сервиса.

«В 2026 году мы сосредоточимся на росте ценности продукта для пользователей и дальнейшем развитии продуктовой составляющей», — отметила CEO Twinby Вероника Яковлева.

Контекст

Сооснователь и стратегический визионер Twinby Валерий Климов рассказал в интервью Russian Business, что сервис Twinby вырос из технологического пивота. Изначально команда разрабатывала рекомендательную систему для маркетплейса, однако после заморозки проекта в период пандемии технология была переосмыслена и использована в дейтинг-приложении.

Развитие Twinby шло без классических венчурных инвестиций.

Проект привлекал средства через формат media for equity*Альтернативная модель инвестирования, при которой медиакомпании предоставляют рекламные ресурсы в обмен на долю в бизнесе. и краудфандинг. В первом раунде private equity компания привлекла 220 млн рублей, позднее был закрыт раунд на 500 млн рублей с участием фонда «Восход» и частных инвесторов. Эти средства были направлены на маркетинг, разработку продукта и масштабирование команды.

Twinby развивает дейтинг-модель с акцентом на психологическую совместимость и рекомендательные алгоритмы. Проект ориентирован на рост в странах СНГ и за их пределами: приложение доступно в нескольких странах, а команда заявляет о подготовке к международной экспансии и дальнейшему развитию продукта.