Авито покажет позицию объявления в выдаче сервиса — раньше 73% продавцов не понимали принцип ранжирования товаров

Авито запустила аналитический инструмент «Среднее место в поиске» для продавцов. Сервис показывает, на каких позициях находятся объявления в выдаче, и дает персонализированные рекомендации по их улучшению. Инструмент уже доступен в личном кабинете Авито Pro почти для миллиона пользователей.

Продавцы хотят понимать, что влияет на ранжирование их объявления

По данным Авито, большинство продавцов ранее не понимали, как формируется их позиция в поиске. Так, 73% не знали, почему объявления оказываются ниже, чем у конкурентов.

Как сообщили в компании, на размещение объявления влияют:

релевантность запросу пользователя,

качество описания и фотографий,

уровень сервиса,

цена,

использование инструментов продвижения.

Инструмент предлагает, как улучшить показ объявления

Инструмент «Среднее место в поиске» показывает динамику позиций товаров и помогает понять, доходят ли пользователи до объявления при просмотре поисковой выдачи.

Если предложение находится ниже зоны видимости, система сообщит и предложит конкретные действия, чтобы улучшить показ объявления. Среди рекомендаций:

доработка описания,

изменение цены,

добавление скидок,

усиление продвижения.

В компании отмечают, что внедрение рекомендаций уже дает результат. Пользователи, применившие советы сервиса, в 70% случаев улучшили позиции объявлений и увеличили трафик.

Контекст

В середине 2025 года Авито запустила беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов — впервые на C2C-рынке. Лимит составляет до 100 тыс. рублей, срок — от 6 недель до 6 месяцев, переплата отсутствует. Первый взнос — от 25% или всего 1 рубля в зависимости от срока. Продавец получает всю сумму сразу.

Новый инструмент уже сразу начал влиять на поведение пользователей: средний чек вырос в 6 раз, а число сделок — более чем в 3 раза в категории одежды, в 2,5 раза — в автозапчастях и в 2 раза — в товарах для красоты и здоровья.

