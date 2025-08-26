Купить на Авито у частников — теперь в рассрочку 0%

Авито подключила первую на российском C2C-рынке беспроцентную рассрочку для покупок у частных лиц — через финтех-сервис Плайт. Лимит — до 100 тысяч рублей, переплата — ноль. Средний чек уже подскочил в 6 раз, а число сделок в некоторых категориях утроилось.

Как это работает

Теперь покупатель может взять в рассрочку любой товар до 100 000 рублей у частного продавца — если на объявлении стоит отметка «Рассрочка». Срок — от шести недель до шести месяцев.

При короткой рассрочке на 6 недель первый взнос — 25%, оставшаяся сумма разбивается на равные платежи без переплаты.

При рассрочке на 4–6 месяцев первый платёж — символический: 1 рубль.

Оформление занимает 3 минуты: анкету заполняют в приложении Авито, договор подписывают через SMS-код. Деньги замораживаются до получения товара — продавец получает всю сумму после подтверждения сделки.

Пользователи уже пошли в рост

Как сообщает команда Авито, новый инструмент уже показывает хорошие результаты: средний чек покупок с использованием рассрочки вырос в шесть раз.

«Средний чек покупок с использованием рассрочки вырос в шесть раз. Количество сделок с рассрочкой увеличилось более чем втрое в категории “Одежда и аксессуары”, почти в 2,5 раза — в “Запчастях и аксессуарах”, вдвое — в “Красоте и здоровье”», — сообщили в пресс-службе Авито.

Команда рассчитывает на дальнейшее масштабирование — особенно с учётом поведенческих изменений: рассрочка становится способом «растянуть» крупную покупку, а не отложить её.

Для продавцов — незаметно, для остальных — удобно

Для частных продавцов ничего не меняется — они получают полную сумму сразу. А вот для платформы запуск рассрочки — важный этап в превращении Авито из доски объявлений в полноценный C2C‑маркетплейс.

Ранее Авито уже запустила «Т-Рассрочку» от Т-Банка, но продукт с Плайтом стал первым беспроцентным предложением с автоматическим процессингом, доступным внутри приложения.

«Мы рассчитываем, что рассрочка будет становиться привычным инструментом для всё большего числа пользователей Авито. Наша цель — последовательно увеличивать её доступность в разных категориях», — сообщили в пресс-службе.

Безопасность и удержание

Платёжная часть идёт через Авито Доставку: деньги не поступают напрямую продавцу, а холдируются до получения товара и подтверждения. Это снижает риски для обеих сторон. Если сделка отменяется или товар не доходит — платформа возвращает средства.

«В случае, если с товаром что-то случится в пути, мы компенсируем потери обеим сторонам сделки», — отмечают в пресс-службе.

Покупатель получает финансовый инструмент, а Авито — усиление лояльности, повторных сделок и увеличение LTV.

Что дальше

В команде Авито подчёркивают, лимит в 100 тысяч рублей — не финальный. Возможность его увеличения напрямую зависит от спроса и интереса пользователей к более дорогим покупкам через платформу.

«Увеличение лимита это один из путей развития продукта, с учётом спроса и роста интереса пользователей к более дорогим покупкам через платформу», — отмечают в Авито.

Рассматриваются и шаги за пределы текущей C2C-модели: компания не исключает расширения функциональности рассрочки на B2C-сегмент, в том числе через партнёрства с брендами и ритейлерами.

Тем не менее, на текущем этапе приоритет — укрепить формат в частных сделках и сделать его привычным для миллионов пользователей. В Авито говорят прямо: цель — чтобы рассрочка воспринималась так же естественно, как доставка или оплата картой.