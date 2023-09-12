«Магнит» запустил производство сыра в одном из своих магазинов

«Магнит» открыл сыроварню в одном из своих суперсторов «Магнит Экстра» в Туле, говорится в сообщении компании. За счет запуска собственного производства сыров прямо в магазине компания собирается расширить ассортимент и предложить покупателям более привлекательную цену на товар.

На первом этапе сыроварня будет выпускать 12 позиций мягких сортов (моцарелла, качотта, рикотта, буратта, страчателла и др.), объем производства составит до 1 тонны в месяц.

В будущем ассортимент выпускаемых сыров будет увеличен. Вся продукция поступит в продажу под собственным брендом ритейлера «М Кухня» в суперсторе, где расположена сыроварня, а также в ближайших магазинах «Магнит».

Молоко для собственной сыроварни компания будет закупать у фермеров Тульской области. На витрины магазинов продукция поступит в середине октября.

Компания сможет снизить для покупателя цену на сыр в среднем на 20% по сравнению с сопоставимыми позициями промышленных производителей. Добиться этого ритейлер сможет за счет контроля затрат и исключения логистики из цепочки формирования себестоимости.

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