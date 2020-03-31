«Магнит» временно возьмет на работу сотрудников KFC и Burger King

Сотрудники KFC и Burger King получат возможность трудоустроиться в «Магнит» в случае неблагоприятного сценария развития ситуации по коронавирусу, при котором посещение заведений общепита может значительно снизиться. Об этом говорится в сообщениях компаний.

На период кризиса «Магнит» сможет временно трудоустроить около 1150 сотрудников KFC в своих торговых точках в 20 городах России в качестве универсальных работников торгового зала.

Burger King в случае приостановки деятельности ресторанов предложит своим сотрудникам оформить отпуск, при этом они смогут заключать срочные трудовые договоры с «Магнитом». Речь идет о 1500 сотрудников Burger King примерно в 20 городах России.

Дополнительный персонал может понадобиться «Магниту», чтобы обеспечить стабильное функционирование магазинов в сложных эпидемиологических условиях, а также в ситуации повышенного спроса — для приема продукции, наполнения торгового зала, обслуживания покупателей, говорится в сообщении розничной сети.

KFC, как сообщили в компании, также прорабатывает возможности подобных партнерских проектов и с другими розничными сетями.

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