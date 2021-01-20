«Магнит» запустил формат киоска

Ритейлер «Магнит» начал тестировать формат киоска. В нем акцент сделан на готовую еду и продукты для быстрого перекуса, напитки, снеки, мороженое, кондитерские изделия. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Торговые объекты нового формата ориентированы на импульсный спрос и будут располагаться в местах с высоким трафиком, рядом с офисами, транспортными узлами, общественными пространствами, парками, спортивными объектами, учебными заведениями. Первый киоск площадью 18 кв.м. открылся в Краснодаре, в ассортименте – 650 товаров.

Тестировать востребованность ультрамалого формата с небольшим чеком и очень высоким числом покупок «Магнит» планирует не только с помощью «Киоска Мини», но и в виде более крупного формата киосков, также планирует запустить установку брендированных вендинговых аппаратов.

Преимуществом нового формата компания называет низкие инвестиции в открытие одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании, независимость от наличия предложений недвижимости.

«Спрос на еду с собой остается высоким. Об этом говорит успех формата «Магнит Сити», который мы будем тиражировать. Мы видим возможности синергии формата киоска с нашим основным бизнесом», — уточнил гендиректор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Напомним, формат «Магнит Сити» был запущен летом 2020 года. Это магазины площадью 150–230 кв. м. с зоной кафе, основную долю в продажах которых занимает кулинария.

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