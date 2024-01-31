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«Магнит» анонсировал запуск собственного маркетплейса не недавно купленном домене mm.ru

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Магнит» запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет» на недавно купленном домене mm. ru. На сайте указано, что маркетплейс «скоро запустится». На приобретение домена «Магнит» потратил 30 млн рублей, а маркетплейс откроет на базе купленного в ноябре 2023 года KazanExpress.

«Магнит» анонсировал запуск собственного маркетплейса не недавно купленном домене mm.ru

Маркетплейс «Магнит Маркет» откроется на домене mm.ru, который «Магнит» купил в начале января 2024 года за 30 млн рублей. «Заглушка» о «скором запуске» маркетплейса появилась на сайте mm.ru.

«Магнит» откроет собственный маркетплейс на базе купленного в ноябре 2023 года маркетплейса KazanExpress. Стороны не раскрыли сумму сделки.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock

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