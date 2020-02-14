«Магнит» перестал закупать китайские овощи и фрукты из-за коронавируса

Как сообщили изданию в «Магните», ритейлер начал импортировать эти товары из Марокко, Израиля, Турции, а также увеличил закупки российских овощей. При этом изменения в логистике не увеличат стоимость продуктов для покупателей.



Представители сети также отметили, что в 2019 году на помидоры, перец, мандарины, виноград и помело из Китая пришлось только 0,9% оборота.



Как пишет РИА Новости, X5 Retail Group дала свой комментарий по ситуации. В компании, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» сказали, что не имеют сложностей с логистикой товаров из Китая. Однако они ищут возможность поставок из других стран, чтобы заменить их. Доля прямого импорта из Китая у X5 Retail Group ниже 1% — в основном это непродовольственные товары.



1 февраля Роспотребнадзор поручил владельцам кафе и магазинов провести «мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима» из-за вспышки коронавируса.