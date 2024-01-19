Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС одобрила покупку «Магнитом» дальневосточного ритейлера «Самбери»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС одобрила сделку между «Магнитом» и дальневосточным ритейлером «Самбери». В октябре 2023 года «Магнит» договорился с «Самбери» по покупке 33% доли компании. Первый этап сделки планируется закрыть летом 2024 года.

ФАС одобрила покупку «Магнитом» дальневосточного ритейлера «Самбери»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку между «Магнитом» и розничной сетью магазинов «Самбери». Об этом сообщила пресс-служба «Магнита».

В октябре 2023 года стороны договорились о сделке. «Магнит» покупает 33,01% доли «Самбери». Также будет предоставлен опцион на выкуп оставшейся доли в течение пяти лет.

«Закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года. Сделка также предусматривает выполнение ряда условий, согласованных сторонами», – рассказали в «Магните».     

Действующая управленческая команда «Самбери» продолжит управлением сетью. «Самбери» будет и дальше развиваться под своими брендами.  

Сеть «Самбери» насчитывает около 300 магазинов различного формата. Общая торговая площадь магазинов превышает 210 тыс. кв. м.

В ноябре 2023 года «Магнит» купил маркетплейс KazanExpress. Компания запустит на его основе собственный маркетплейс «Магнит Маркет».

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Экосистемы, развлечения и разные типы потребительских корзин: как ритейлерам работать с инновациями
  2. 2 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  3. 3 «Вкусвилл» впервые вышел в офлайн в ОАЭ
  4. 4 «Бойкое место»: зачем малому бизнесу идти в торговые центры и как это сделать
  5. 5 Как развивать бизнес через партнерскую сеть
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

19 января 2024

Yapi TurkeyBuild Istanbul 2024

19 января 2024

UzFood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ