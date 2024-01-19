ФАС одобрила покупку «Магнитом» дальневосточного ритейлера «Самбери»

ФАС одобрила сделку между «Магнитом» и дальневосточным ритейлером «Самбери». В октябре 2023 года «Магнит» договорился с «Самбери» по покупке 33% доли компании. Первый этап сделки планируется закрыть летом 2024 года.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку между «Магнитом» и розничной сетью магазинов «Самбери». Об этом сообщила пресс-служба «Магнита».
В октябре 2023 года стороны договорились о сделке. «Магнит» покупает 33,01% доли «Самбери». Также будет предоставлен опцион на выкуп оставшейся доли в течение пяти лет.
«Закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года. Сделка также предусматривает выполнение ряда условий, согласованных сторонами», – рассказали в «Магните».
Действующая управленческая команда «Самбери» продолжит управлением сетью. «Самбери» будет и дальше развиваться под своими брендами.
Сеть «Самбери» насчитывает около 300 магазинов различного формата. Общая торговая площадь магазинов превышает 210 тыс. кв. м.
В ноябре 2023 года «Магнит» купил маркетплейс KazanExpress. Компания запустит на его основе собственный маркетплейс «Магнит Маркет».
Фото на обложке: AMilkin /
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