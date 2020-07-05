Сеть магазинов «Магнолия» подключилась к «СберМаркету»

Сеть магазинов «Магнолия» подключилась к сервису доставки продуктов «СберМаркет». На это обратил внимание корреспондент Rusbase.

В пресс-службе «СберМаркета» Rusbase сообщили, что сервис начал сотрудничество с торговой сетью с конца июня.

«В конце прошлого месяца мы запустили доставку из магазинов сети в тестовом режиме, а с начала июля услуга действует для клиентов "СберМаркета" по всей Москве до МКАДа. Стоимость сборки и доставки заказа и условия сотрудничества с ритейлерами являются стандартными и сравнимы с условиями для других торговых сетей», — рассказал представитель сервиса.

В «СберМаркете» также отметили, что сотрудничество с «Магнолией» — это новый формат для сервиса, при котором продукты питания и товары первой необходимости доставляются из супермаркетов и универсамов городского типа.

Выбор партнера в компании объясняют узнаваемостью бренда «Магнолия» и удобным расположением торговых точек (это позволяет доставлять заказы в течение заявленного двухчасового интервала).

Стоимость первой сборки и доставки заказа составляет 99 рублей, второго и последующих — 199 рублей, рассказал представитель «Сбермаркета».

Сейчас в приложении сервиса указаны другие цены.

В настоящее время «СберМаркет» доставляет товары из сетей METRO Cash&Carry, «Ашан», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Мегамарт» (ГК «Дикси»). В каталоге сервиса более 140 тысяч товаров.

Фото на обложке: «СберМаркет»