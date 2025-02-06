«Почта Mail» начала собирать данные о покупках пользователей с помощью ИИ
Почтовый сервис «Почта Mail» (бывший Mail.ru) начал анализировать данные о покупках пользователей с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует электронные письма с чеками, собирает информацию о тратах и детализирует их, говорится в сообщении компании.
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«Мы стремимся создать удобный сервис, где каждый пользователь сможет детально отслеживать свои покупки и расходы, не выходя из «Почты». В ближайшее время мы усовершенствуем наше решение, чтобы процесс пополнения аккаунтов и покупки цифровых товаров был удобнее и проще», — заявил руководитель продуктового направления сервиса «Покупки Mail» Александр Суровов.
В обновленном интерфейсе в разделе «Чеки» будет отображаться информация о месте покупки, сумме чека и цене каждой позиции в нем. Это позволит пользователям знать о всех совершенных тратах и следить за расходами, говорится в сообщении. Алгоритмы учитывают личные предпочтения и интересы пользователей, подсвечивая самую важную информацию, указано там же.
«Почта Mail» начала тестировать сервис для управления покупками в июне: в навигационном меню приложения «Почта» появился раздел «Покупки». В нем стали отображаться актуальные заказы, чеки, информация о приобретенных билетах, предстоящие списания за подписки, доступные промокоды и другие предложения.
Фото на обложке: VectorMine / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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