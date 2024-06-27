Почта Mail.ru начала тестировать сервис для организации покупок

Почта Mail.ru начала тестировать сервис, который позволяет систематизировать и выделять информацию о покупках, запланированных доставках, а также актуальных скидках, сообщили RB.RU в VK.

Все входящие письма пользователя будет анализировать нейросеть. Она выделит наиболее важную информацию о покупках, заказах, доставках и скидках.

Включить функционал можно в навигационном меню приложения «Почты» Mail.ru — раздел «Покупки». Там отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предложения.

Сервис также позволяет мониторить заказы, готовые к получению.

Сейчас в «Почте» реализовано несколько сценариев для управления потоком писем: сортировка, определение важности входящих, уведомления и напоминания в «Календаре» и другие.

Изображение: VK