Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Почта Mail.ru начала тестировать сервис для организации покупок

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Почта Mail.ru начала тестировать сервис, который позволяет систематизировать и выделять информацию о покупках, запланированных доставках, а также актуальных скидках, сообщили RB.RU в VK.

Почта Mail.ru начала тестировать сервис для организации покупок
  1. Новости

Все входящие письма пользователя будет анализировать нейросеть. Она выделит наиболее важную информацию о покупках, заказах, доставках и скидках.

Включить функционал можно в навигационном меню приложения «Почты» Mail.ru — раздел «Покупки». Там отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предложения.

Сервис также позволяет мониторить заказы, готовые к получению.

Сейчас в «Почте» реализовано несколько сценариев для управления потоком писем: сортировка, определение важности входящих, уведомления и напоминания в «Календаре» и другие.

Изображение: VK

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мессенджер ICQ официально завершил работу
  2. 2 Возможен ли бизнес на отношениях, если 95% продаж холодные
  3. 3 Как открыть счет в иностранном банке в 2023 году
  4. 4 HealthTech Map
  5. 5 «30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июня 2024

Mental Health AI Hackathon

27 июня 2024

Фабрика дизайна 3.0

28 июня 2024

ARCHI.Tech от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ