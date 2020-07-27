Игровой бизнес Mail.ru Group обеспечил ей 43% выручки во 2 квартале

Выручка игрового направления Mail.ru Group по итогам второго квартала 2020 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,018 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности Mail.ru Group.

Игровое направление под брендом MY.GAMES сравнимо по размеру с сегментом «Социальные сети и коммуникационные сервисы» (он принес 46% всей выручки). Доля выручки MY.GAMES в совокупной выручке Mail.ru Group составила рекордные 43%.

«В апреле MY.GAMES показал максимальные результаты (рост выручки от MMO-игр составил более 60% в годовом сравнении). Пик роста пришелся на пик карантинных ограничений и период временного ослабления рубля <...>. Кроме того, в этот период отмечалась повышенная рентабельность направления, обусловленная ростом активности игровой аудитории и выгодной стоимостью привлечения новых пользователей (из-за снижения стоимости рекламы)», — говорится в отчетности.

Совокупная выручка группы по итогам второго квартала составила 25,373 млрд рублей, увеличившись на 25,5%.

Выручка от рекламы сократилась на 5,2% и составила 7,9 млрд рублей.

Mail.ru отмечает, что на начало второго квартала направление онлайн-рекламы, показавшее снижение выручки, было крупнейшим источником выручки компании (в первом квартале оно обеспечило 38% выручки). Компания считает, что, несмотря на влияние неблагоприятных факторов, ей удалось увеличить долю рынка в этом сегменте во втором квартале.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) во втором квартале 2020 года увеличилась на 16,7% — 4,55 млрд рублей. Это произошло в том числе на фоне всплеска игровой активности в социальных сетях, во время карантина она выросла на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в первом квартале рост составлял 10,6% в годовом сравнении).

Прочая выручка составила 2,7 млрд рублей (рост на 161,4%, его обеспечили образовательные онлайн-проекты (Skillbox, Geekbrains), а также облачные сервисы и решения для бизнеса).

По итогам года Mail.ru Group ожидает выручку выше 100 млрд рублей, что сопоставимо с прогнозом, который компания давала до пандемии коронавируса (103-105 млрд рублей).

Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 3,9% и составил 7,475 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль компании выросла на 8,2% — до 3,4 млрд рублей.

Показатели по сервисам:

Выручка соцсети «ВКонтакте» во втором квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Точную сумму в компании не раскрывают. В июне 2020 года количество пользователей в России составило 73 млн — это на 4,8% больше, чем годом ранее.

Месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 42 млн пользователей.

Рекордную выручку показал сервис доставки Delivery Club. По итогам второго квартала показатель вырос в 2,9 раза и достиг 2,5 млрд рублей.

Выручка сервиса объявлений «Юла» выросла на 25% — до 569 млн рублей. По прогнозам Mail.ru Group, по итогам года выручка сервиса достигнет 2,7–3 млрд рублей.

Выручка сервиса «Самокат» превысила 2 млрд рублей (рост в 70,9 раза). Во втором квартале сервис выполнил 3,6 млн заказов — в 42,2 раза больше, чем годом ранее.

Количество поездок в такси-сервисе «Ситимобил» выросло в 3 раза и составило 35,7 млн. Количество активных пользователей увеличилось в 3,2 раза — до 3,4 млн. Общий оборот вырос в 1,8 раза, достигнув 7,6 млрд рублей.

В долгосрочной перспективе Mail.ru Group хочет объединить сервисы «Ситимобил» и YouDrive в единую платформу городского транспорта и начать предоставлять услугу аутсорсинга автопарка.

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