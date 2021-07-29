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Темпы роста рекламы Mail.ru Group увеличиваются четвертый квартал подряд — отчет

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Выручка Mail.ru Group во втором квартале 2021 года по МСФО выросла на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,99 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Темпы роста рекламы Mail.ru Group увеличиваются четвертый квартал подряд — отчет

Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 10,5% и составил 6,66 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2,28 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 2,12 млрд рублей против 1,25 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:
  • СП «O2O»: убыток 3,9 млрд рублей во втором квартале 2021 года против 1,88 млрд рублей во втором квартале 2020 года;
  • СП AliExpress Россия: убыток 489 млн рублей во втором квартале 2021 года против 288 млн рублей во втором квартале 2020 года;
  • «Учи.ру»: 25 млн рублей во втором квартале 2021 года.

Выручка от рекламы выросла на 38,8% год к году. Темпы роста увеличиваются уже четвертый квартал подряд: в третьем квартале 2020 года — 5%, в четвертом квартале — 10,2%, в первом квартале 2021 года — 22%.

Структура выручки во втором квартале:

  • Выручка от рекламы выросла на 38,8% год к году и составила 11,24 млрд рублей.
  • Выручка ММО-игр снизилась на 6% год к году — до 9,5 млрд рублей.
  • Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) сократилась на 2,3% год к году и составила 4,44 млрд рублей.
  • Выручка от образовательных технологий выросла на 87,8% — до 2,16 млрд рублей.
  • Прочая выручка выросла на 62,5% год к году и составила 2,6 млрд рублей.

В целом в 2021 году компания по-прежнему планирует получить выручку в объеме 127—130 млрд рублей. 

Чистый долг компании без учета арендных обязательств на конец июня составил 22,14 млрд рублей. Для работы с долговым портфелем Mail.ru Group будет использовать наиболее эффективные продукты, включая банковские кредитные линии и корпоративный долг.

Основные показатели по сегментам

«Социальные сети и коммуникационные сервисы»

Выручка сегмента во втором квартале 2021 года увеличилась на 22% и составила 14,11 млрд рублей. Этому способствовал рост рекламной выручки, при этом показатели Community IVAS были на низком уровне с учетом высокой базы второго квартала 2020 года. EBITDA выросла на 4% в годовом сопоставлении — до 5,83 млрд рублей (рентабельность по EBITDA составила 41,3% по сравнению с 48,5% в годом ранее). 

Выручка «ВКонтакте» увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 55 крупных обновлений. 

Во втором квартале средняя ежедневная аудитория ВКонтакте в России увеличилась на 1% год к году и составила 47 млн. А количество российских пользователей в месяц составило 72 млн. 

Во втором квартале средняя месячная аудитория «Одноклассников» в России составила 38,1 млн пользователей. За пять месяцев 2021 года выплаты ОК разработчикам мобильных игр составили 500 млн рублей (рост на 40% год к году), при этом выплаты разработчикам за размещение рекламы увеличились в 2,6 раза.

«Игры» (сегмент представлен брендом MY.GAMES) 

Pа второй квартал 2021 выручка MY.GAMES выросла на 1% и составила 11,1 млрд рублей из-за эффекта высокий базы, вызванной ковидом, пик которого пришелся как раз на второй квартал 2020 года. Направление приносит 37% всей выручки Mail.ru Group и является вторым по величине сегментом группы. 

«Образовательные технологии»

На данный момент приоритет консолидированных активов сегмента образовательных технологий (Skillbox, GeekBrains) – профессиональное образование. Активы интегрируются под брендом Skillbox. Несмотря на эффект высокой базы прошлого года сегмент продолжил расти во втором квартале: выручка увеличилась в 1,9 раза год к году и достигла 2,2 млрд рублей.

Общее количество учеников на платформах к концу июня составило 971 тысячу, увеличившись в 1,9 раза год к году. Платящая аудитория составила 238 тысяч студентов, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года. 

«Новые инициативы»

Выручка в сегменте новых инициатив выросла на 51% — до 2,7 млрд рублей во втором квартале — в основном за счет роста «Юлы». Убыток по EBITDA составил 1 млрд рублей (против 0,8 млрд во втором квартале 2020 года) с рентабельностью в -37% (против -45,5% годом ранее) благодаря постоянно улучшающейся рентабельности «Юлы».

Совместные предприятия

  • СП «О2О» (равные доли у Сбербанка и Mail.ru Group). Общий объем оборота товаров (GMV) СП «О2О» достиг 45 млрд рублей (рост на 75% год к году) во втором квартале 2021 года. 

Delivery Club показал рост валовой выручки на 42% год к году во втором квартале 2021 года до 3,6 млрд рублей, при этом количество заказов выросло на 30% год к году (до 20,8 млн), а доля заказов не из ресторанов составила 13,5%. Собственная логистическая служба Delivery Club доставила 65% от общего числа заказов в июне.

Валовая выручка «Самоката» во втором квартале 2021 года выросла в 3,9 раза год к году (до 8 млрд рублей). Сервис выполнил 15,6 млн заказов (рост в 4,3 раза год к году), а в июне количество заказов достигало 200 тысяч в день. Во втором квартале «Самокат» запустил сервис в 12 городах, расширив свою географию присутствия до 20 городов России.

Во втором квартале 2021 года «Ситимобил» совершил 50 млн поездок в 80 населенных пунктах России, удвоив свой показатель GMV год к году до 15,4 млрд рублей за счет роста в сегменте поездок B2B (в 3,4 раза год к году) и премиальных поездок (в 5,3 раза год к году).

«Ситидрайв» (бывший YouDrive) был полностью интегрирован в бизнес «Ситимобил» в рамках расширения опций мультимобильности. GMV во втором квартале вырос в 7 раз и составил 730 млн рублей (рост в 4 раза год к году в первом полугодии).

  • СП «AliExpress Россия» (доля Mail.ru Group — 15%) увеличило оборот в два раза год к году во втором календарном квартале. Объем заказов из российских магазинов вырос в пять раз за счет диверсификации категорий товаров, включая популярные товары с невысокой стоимостью.

Число продавцов из России в июне увеличилось в 3,5 раза год к году, превысив 61 тысячу, а число российских товаров выросло в 5 раз год к году. Если учитывать трансграничную торговлю, платформа предлагает 160 млн товаров от более чем 330 000 продавцов. Цель платформы — достичь порядка 30 млн покупателей и увеличить долю локального оборота до 50% от общего к концу фискального 2022 года AliExpress Россия (к апрелю 2022 года).

Фото: пресс-служба Mail.ru Group

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