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Mail.ru Group проведет соревнование для разработчиков ботов на базе ICQ New

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group предложила программистам создать своего бота на базе мессенджера ICQ New и выставить его на конкурс. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Mail.ru Group проведет соревнование для разработчиков ботов на базе ICQ New

Платформой для разработки ботов станет ICQ New Bot API. Всего предусмотрено две номинации — «самый технологичный» и «самый популярный» бот. Победители этих номинаций выиграют смартфоны iPhone 11 Pro на 256 GB.

Самого совершенного с технической стороны бота выберут эксперты Mail.ru, оценивая креативность, уровень логической проработанности бота и используемые в нем технологии. Самый востребованный бот будет определен по популярности среди пользователей. Ключевое требование — боты должны работать без сбоев и отвечать на команды без задержек.

Еще 40 участников, занявших места от второго и ниже, получат промокоды на 5 тысяч рублей на использование веб-сервисов Mail.ru Cloud Solutions.

Принять участие в соревновании может любой разработчик старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке и отправить в чат своего бота.

Статистика использования ботов открыта и будет размещена по ссылке. Разработчики смогут оценить свои шансы на победу, сравнив популярность своих ботов с остальными.

Соревнование продлится с 16 апреля по 15 мая включительно, объявление результатов и вручение призов состоится 21 мая.

Фото: Unsplash

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