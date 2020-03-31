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Почта Mail.ru добавила защиту от фишинговых писем про коронавирус

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Почта Mail.ru добавила защиту от фишинговых сообщений о коронавирусе. Сервис адаптировал антиспам-фильтры для борьбы с мошенниками, рассылающими лже-письма от ВОЗ и других медицинских организаций. Об этом Rusbase рассказали в Mail.ru Group.

Почта Mail.ru добавила защиту от фишинговых писем про коронавирус

Для отслеживания лже-писем о коронавирусе Mail.ru использует методы машинного обучения.

Компания также повысила вознаграждение в полтора раза за обнаружение уязвимостей в системах безопасности. Максимальная награда за одну уязвимость поднята с $20 до $35 тысяч.

«Интернет-мошенники начали рассылать сообщения от имени ВОЗ и других международных организаций якобы для борьбы с распространением вируса и помощи заболевшим. В них перечислены меры, которые людям следует принимать, чтобы не заразиться, а также содержатся ссылки, которые ведут на фишинговые сайты», — говорится в сообщении компании.

На этих сайтах пользователям предлагают поделиться персональными данными или перевести средства на помощь пострадавшим от заболевания.

Ранее почта Mail.ru обновила систему проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь сервис либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.

Фото: Unsplash

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