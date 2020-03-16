Mail.ru сделает бесплатным Myteam и часть услуг в Teambox на время распространения коронавируса

Mail.ru сделает бесплатным бизнес-мессенджер Myteam и добавит больше бесплатных услуг в сервис Teambox (облачный инструмент для совместной работы с файлами). Об этом Rusbase рассказал представитель Mail.ru.

Компания рассчитывает, что это поможет малому и среднему бизнесу сократить затраты в случае вынужденного перехода на удаленный режим работы.

Бесплатный доступ для Myteam для всех организаций будет открыт с 19 марта. С этого же дня будет расширен пакет бесплатных возможностей в Teambox.

Так, расширенный пакет Myteam включает в себя ряд дополнительных функций, в том числе приоритетную поддержку, возможность тонкой настройки и ряд функций по управлению организацией. Сервисом Teambox теперь могут пользоваться бесплатно до 25 сотрудников, а объем свободного места в хранилище для компаний увеличен до 25 гб.

Бесплатный доступ для Myteam и ряда функций для Teambox будет действовать до 14 июня 2020 года.