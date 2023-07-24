Суд арестовал счета основателей Mail.ru Group в рамках дела о банкротстве Game Insight

Суд в рамках дела о банкротстве разработчика мобильных игр Game Insight арестовал банковские счета и недвижимость основателей Mail.ru Group. Конкурсный управляющий считает, что эти лица контролировали Game Insight.

Девятый арбитражный апелляционный суд 18 июля частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Гейм Инсайт» Дениса Качуры, сообщает «Коммерсантъ». Он просил принять обеспечительные мер в отношении группы лиц, которых он считает контролирующими должника.

Так, суд постановил наложить арест в пределах 75,9 млн рублей на банковские счета восьми физлиц.

В их числе этих лиц — бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк, которого Качура считает бенефициаром «Гейм Инсайт», а также сооснователи Mail.ru Group Григорий Фингер и Михаил Винчель, экс-гендиректор «Гейм Инсайт» Алексей Фесенко, финансовый директор Анастасия Бубинец, основатель ООО «Дата-Код» Игорь Шелопаев и Сергей Аветиков — партнер Мацанюка по акселератору стартапов Farminers. Также суд наложил обеспечительные меры на пять объектов недвижимости, принадлежащих Фингеру.

Качура пояснил изданию, что 75,9 млн рублей — это включенные в реестр кредиторов требования 271 сотрудника компании по зарплате. Он также добавил, что в настоящее время следственные органы проверяют факт преднамеренного банкротства.

«Ъ» также обнаружил, что в рамках отдельного производства 18 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Game Insight к его материнской структуре — литовской Game Insight UAB на 154 млн рублей. Эти средства российская структура недополучила от литовской по контрактам на разработку игр.

«Гейм Инсайт» учредили Игорь Мацанюк и Алиса Чумаченко, компания была крупным международным разработчиком мобильных игр. В портфеле такие проекты, как Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders.

Российское юрлицо вело разработку игр по заказу литовской Game Insight UAB. В августе 2022 года компания подала заявление о собственном банкротстве, в октябре ее признали банкротом.

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