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Суд арестовал счета основателей Mail.ru Group в рамках дела о банкротстве Game Insight

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд в рамках дела о банкротстве разработчика мобильных игр Game Insight арестовал банковские счета и недвижимость основателей Mail.ru Group. Конкурсный управляющий считает, что эти лица контролировали Game Insight.

Суд арестовал счета основателей Mail.ru Group в рамках дела о банкротстве Game Insight

Девятый арбитражный апелляционный суд 18 июля частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Гейм Инсайт» Дениса Качуры, сообщает «Коммерсантъ». Он просил принять обеспечительные мер в отношении группы лиц, которых он считает контролирующими должника.

Так, суд постановил наложить арест в пределах 75,9 млн рублей на банковские счета восьми физлиц.

В их числе этих лиц — бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк, которого Качура считает бенефициаром «Гейм Инсайт», а также сооснователи Mail.ru Group Григорий Фингер и Михаил Винчель, экс-гендиректор «Гейм Инсайт» Алексей Фесенко, финансовый директор Анастасия Бубинец, основатель ООО «Дата-Код» Игорь Шелопаев и Сергей Аветиков — партнер Мацанюка по акселератору стартапов Farminers. Также суд наложил обеспечительные меры на пять объектов недвижимости, принадлежащих Фингеру.

Качура пояснил изданию, что 75,9 млн рублей — это включенные в реестр кредиторов требования 271 сотрудника компании по зарплате. Он также добавил, что в настоящее время следственные органы проверяют факт преднамеренного банкротства.

«Ъ» также обнаружил, что в рамках отдельного производства 18 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Game Insight к его материнской структуре — литовской Game Insight UAB на 154 млн рублей. Эти средства российская структура недополучила от литовской по контрактам на разработку игр.

  • «Гейм Инсайт» учредили Игорь Мацанюк и Алиса Чумаченко, компания была крупным международным разработчиком мобильных игр. В портфеле такие проекты, как Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders.
  • Российское юрлицо вело разработку игр по заказу литовской Game Insight UAB. В августе 2022 года компания подала заявление о собственном банкротстве, в октябре ее признали банкротом.

Фото на обложке: Unsplash

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