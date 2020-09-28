«Ъ»: Mail.ru Group решила запустить сервис облачного гейминга

My.Games — игровое подразделение Mail.ru Group — планирует запустить сервис облачного гейминга (он позволяет играть в игры с удаленных компьютеров). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, вакансии для разработчиков и пользовательское соглашение.

В соглашении сервис упоминается как My.Games Cloud.

«Мы изучаем направление облачного гейминга и видим перспективу в развитии сегмента в рамках My.Games. Но говорить о конкретной модели и называть сроки запуска продукта пока преждевременно»,— сообщили изданию в пресс-службе Mail.ru Group.

На домене, посвященном My.Games Cloud, сообщается, что игрокам будет доступно более 300 игр, в числе которых «Far Cry New Dawn», «PlayerUnknown`s Battlegrounds», серия «Assassin`s Creed». Предварительно планируются два тарифа: базовый — бесплатный, со средними настройками качества и рекламой, — и «продвинутый» платный с качеством изображения 4k.

По словам одного из собеседников «Ъ», компания может начать тестирование сервиса уже в 2020 году. Он будет работать на серверах американской Nvidia, а в основу программно-аппаратного комплекса, который компания намерена доработать самостоятельно, ляжет решение российской Playkey.

Серверы Nvidia компания арендует у GFN.ru (контролируется группой «Сафмар» Михаила Гуцериева, вложившей в него 1 млрд рублей). Там отказались от комментариев.

Выручка от игр Mail.ru Group во втором квартале выросла на 46% год к году, до 11 млрд рублей. My.Games обеспечила рекордные для группы 43% от общей выручки, говорится в отчетности. Число регистраций в проектах My.Games в первом полугодии достигло 700 млн по миру.

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