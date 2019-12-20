Mail.ru Group и Сбербанк завершили создание совместного предприятия
IT-компания Mail.ru Group и Сбербанк завершили формирование совместного предприятия в сфере foodtech и транспортных решений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.
Стороны получили равные доли в совместном предприятии. Они договорились внести активы (сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд рублей.
Не исключается, что в дальнейшем будут привлекать дополнительных партнеров для развития платформы.
«Мы начали сотрудничать со Сбербанком еще до закрытия сделки — и увидели отличные результаты. Мы договорились о том, что и Mail.ru Group, и Сбербанк вложат в развитие новой O2O-платформы всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе», — рассказал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.
Компании также раскрыли детали сделки:
- Доля СП в «Ситимобил» после реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами компании останутся «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян,
- Стороны договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood,
- Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%. Rambler Group получит в Delivery Club миноритарную долю,
- Стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, а также свои доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и другие активы. Совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний,
- СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 млрд рублей инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения — до 17,6 млрд рублей.
Будет создан совет директоров, в который войдут по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка, а также один независимый директор:
- Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group (Россия);
- Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
- Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнитов Почта и портал, Поиск и Instant Messengers;
- Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;
- Андрей Ванин, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка (SberX);
- Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Как сообщается, должность председателя предполагает ежегодную ротацию. Первым председателем совета директоров будет избран Борис Добродеев, через год его сменит представитель Сбербанка.
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