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Mail.ru Group и Сбербанк завершили создание совместного предприятия

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

IT-компания Mail.ru Group и Сбербанк завершили формирование совместного предприятия в сфере foodtech и транспортных решений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru Group и Сбербанк завершили создание совместного предприятия

Стороны получили равные доли в совместном предприятии. Они договорились внести активы (сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд рублей.

Не исключается, что в дальнейшем будут привлекать дополнительных партнеров для развития платформы.

«Мы начали сотрудничать со Сбербанком еще до закрытия сделки — и увидели отличные результаты. Мы договорились о том, что и Mail.ru Group, и Сбербанк вложат в развитие новой O2O-платформы всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе», — рассказал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Компании также раскрыли детали сделки:

  • Доля СП в «Ситимобил» после реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами компании останутся «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян,
  • Стороны договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood, 
  • Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%. Rambler Group получит в Delivery Club миноритарную долю,
  • Стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, а также свои доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и другие активы. Совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний,
  • СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 млрд рублей инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения — до 17,6 млрд рублей.

Будет создан совет директоров, в который войдут по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка, а также один независимый директор:

  • Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group (Россия);
  • Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
  • Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнитов Почта и портал, Поиск и Instant Messengers;
  • Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;
  • Андрей Ванин, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка (SberX);
  • Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Как сообщается, должность председателя предполагает ежегодную ротацию. Первым председателем совета директоров будет избран Борис Добродеев, через год его сменит представитель Сбербанка.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

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