Mail.ru Group опубликовала отчетность за 2019 год и рассказала о планах на «ВКонтакте»

Компания Mail.ru Group опубликовала отчетность за 2019 год и заявила, что ее дочерняя компания «ВКонтакте» будет развиваться в качестве суперприложения. Вокруг соцсети объединятся сервисы Mail.ru Group. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте» и Mail.ru Group.

Компания рассказала о финансовых итогах 2019 года.

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% и превысила 87 млн рублей. Чистая прибыль компании выросла на 3,8%, составив 15 649 млн рублей. Выручка направления B2B-технологий в 2019 году увеличилась на 140% и превысила 1 млрд рублей.

Также была раскрыта отчетность компаний, входящих в орбиту Mail.ru Group. Выручка сервиса доставки Delivery Club выросла в 2,3 раза и достигла 4,46 млрд рублей. Общий объем оборота такси-сервиса «Ситимобил» в четвертом квартале 2019 года составил 8,9 млрд рублей, а число поездок выросло в 3,4 раза год к году.

Кроме того, Mail.ru Group заявила, что рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже и сказала, что объединит часть своих сервисов с «ВКонтакте».

В пресс-службе «ВКонтакте» объяснили, что соцсеть станет центром объединенной экосистемы Mail.ru Group.

В один проект с помощью VK SuperAppKit будут сведены:

программа лояльности Сombo,

голосовые технологии помощника «Маруси»,

единый ID на базе учётной записи «ВКонтакте»,

платежный сервис VK Pay,

платформа для приложений VK Mini Apps.

VK Pay будет масштабироваться на другие проекты компании, а VK Mini Apps станет единой платформой группы для разработчиков.



В пресс-службе сообщили, что в четвертом квартале 2019 года выручка соцсети выросла на 27,3% год к году. Среднее проведенное пользователями «ВКонтакте» время выросло на 12,5% (до 36 минут в день), на мобильных устройствах — на 16%. Ядро аудитории – пользователи в возрасте 12-24 лет, которые проводят в соцсети в среднем 68 минут в день.

«Наша цель — закрепить роль “ВКонтакте” как главного российского суперприложения, повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет, инвестировать в контент-платформу (включая видео и музыку), обмен сообщениями, Mini Apps и другие направления. Также мы сосредоточимся на увеличении времени, которое люди проводят в наших сервисах, и их активности. При развитии соцсети приоритетными направлениями будут игры, социальная коммерция, малый и средний бизнес», — отметили во «ВКонтакте».