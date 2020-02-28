Mail.ru Group опубликовала отчетность за 2019 год и рассказала о планах на «ВКонтакте»
Компания Mail.ru Group опубликовала отчетность за 2019 год и заявила, что ее дочерняя компания «ВКонтакте» будет развиваться в качестве суперприложения. Вокруг соцсети объединятся сервисы Mail.ru Group. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте» и Mail.ru Group.
Компания рассказала о финансовых итогах 2019 года.
- Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% и превысила 87 млн рублей. Чистая прибыль компании выросла на 3,8%, составив 15 649 млн рублей. Выручка направления B2B-технологий в 2019 году увеличилась на 140% и превысила 1 млрд рублей.
- Также была раскрыта отчетность компаний, входящих в орбиту Mail.ru Group. Выручка сервиса доставки Delivery Club выросла в 2,3 раза и достигла 4,46 млрд рублей. Общий объем оборота такси-сервиса «Ситимобил» в четвертом квартале 2019 года составил 8,9 млрд рублей, а число поездок выросло в 3,4 раза год к году.
Кроме того, Mail.ru Group заявила, что рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже и сказала, что объединит часть своих сервисов с «ВКонтакте».
В пресс-службе «ВКонтакте» объяснили, что соцсеть станет центром объединенной экосистемы Mail.ru Group.
В один проект с помощью VK SuperAppKit будут сведены:
- программа лояльности Сombo,
- голосовые технологии помощника «Маруси»,
- единый ID на базе учётной записи «ВКонтакте»,
- платежный сервис VK Pay,
- платформа для приложений VK Mini Apps.
VK Pay будет масштабироваться на другие проекты компании, а VK Mini Apps станет единой платформой группы для разработчиков.
В пресс-службе сообщили, что в четвертом квартале 2019 года выручка соцсети выросла на 27,3% год к году. Среднее проведенное пользователями «ВКонтакте» время выросло на 12,5% (до 36 минут в день), на мобильных устройствах — на 16%. Ядро аудитории – пользователи в возрасте 12-24 лет, которые проводят в соцсети в среднем 68 минут в день.
«Наша цель — закрепить роль “ВКонтакте” как главного российского суперприложения, повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет, инвестировать в контент-платформу (включая видео и музыку), обмен сообщениями, Mini Apps и другие направления. Также мы сосредоточимся на увеличении времени, которое люди проводят в наших сервисах, и их активности. При развитии соцсети приоритетными направлениями будут игры, социальная коммерция, малый и средний бизнес», — отметили во «ВКонтакте».
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