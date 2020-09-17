Mail.ru Group инвестировала в игровую студию Hypemasters

My.Games Venture Capital (MGVC), международное подразделение игрового направления Mail.ru Group, инвестировало в американскую игровую студию с российскими корнями Hypemasters, получив миноритарную долю в компании. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

Hypemasters также получила инвестиции от финского фонда Aii Corporation.

По данным источника «Коммерсанта» в отрасли, речь может идти о сумме до $5 млн с учетом инвестиций в маркетинг. В MGVC отказались раскрывать объем вложений. Там отметили, что вложились в Hypemasters с перспективой интеграции студии в группу.

Игровую студию основал бывший специалист по продажам в компаниях Facebook и Unity Борис Калмыковов и Сергий Петров, сооснователь издателя игр Last Level. В 2019 году Hypemasters выпустила первый проект — «Hype City — Idle Tycoon». В разработке — еще два проекта для мобильных устройств.

По собственным данным MGVC, за последние три года она закрыла 30 сделок по инвестициям и консолидациям игровых студий. По итогам второго квартала все игровое направление Mail.ru Group увеличило выручку на 46% год к году — до 11 млрд рублей. Это обеспечило 43% всей выручки интернет-холдинга.