Mail.ru Group начала продажи своей «умной» колонки с голосовым помощником «Маруся»

Mail.ru Group открыла продажи «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Ограниченная серия будет доступна с 22 апреля. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Колонка представлена в двух цветах — белом и черном. Ее стоимость составляет 7 990 рублей.

Продажи «Капсулы» начнутся в онлайн-формате. Приобрести колонку можно на AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона».

Mail.ru Group обещает всем покупателям шесть месяцев подписки на музыку «ВКонтакте» в подарок. Для тех, кто оформил предзаказ до 21 апреля 2020 года, стоимость колонки составит 6 990 рублей.

«Умная» колонка может найти нужную информацию в интернете, подсказать прогноз погоды, сообщить стоимость авиа и ж/д-билетов. Также «Капсула» интегрирована с системами умного дома: с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой.

Устройство также позволяет совершать онлайн-звонки. Пользователь с аккаунтом «ВКонтакте» сможет звонить всем, кто есть в его списке друзей в социальной сети.

В «Капсуле» также предусмотрены функции с элементами дополненной аудиореальности. При помощи колонки можно читать сказки и рассказывать истории, сопровождая их AR-эффектами. При чтении вслух сказок колонка подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку.

Мощность колонки составляет 30 ватт. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. Вечером можно включить ночной режим, при котором низкие частоты звучат тише.

Фото: пресс-служба Mail.ru Group