Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже, говорится в сообщении компании на London Stock Exchange (LSE).

Первые торги ожидаются в ближайшие недели.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, локальный листинг может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов.

Кроме того, компания рассчитывает на включение в новые фондовые индексы.

В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. Предполагается, что листинг не потребует дополнительную эмиссию.

Mail.ru Group провела IPO на LSE в 2010 году, сейчас акции компании торгуются на этой бирже. В число акционеров компании входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и «МФ Технологии» (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.

Фото: Unsplash