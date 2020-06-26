Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже, говорится в сообщении компании на London Stock Exchange (LSE).

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже

Первые торги ожидаются в ближайшие недели.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, локальный листинг может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов.

Кроме того, компания рассчитывает на включение в новые фондовые индексы.

В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. Предполагается, что листинг не потребует дополнительную эмиссию.

Mail.ru Group провела IPO на LSE в 2010 году, сейчас акции компании торгуются на этой бирже. В число акционеров компании входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и «МФ Технологии» (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 июня 2020

Стартап-кафе GRILL: E-commerce Logistics Transport

27 июня 2020

PhotoHack Snapchat

30 июня 2020

Энергопрорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма