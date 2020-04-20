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Mail.ru Group запустила почтовый сервис для корпораций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group запустила почтовый сервис, адаптированный под потребности корпораций. Об этом говорится в сообщении компании.

Mail.ru Group запустила почтовый сервис для корпораций

Почта встраивается в IT-инфраструктуру организаций различных отраслей и интегрируется с локальными системами. Сервис взаимодействует с внутренними каталогами, в частности, синхронизируется с сетью Active Directory (учетные записи сотрудников).

В адресной книге почты отображаются контакты всех сотрудников с информацией о них: фото, структурное подразделение, должность, телефон. Адресные книги смежных структур можно объединить в одну общую базу. 

В мобильной почте также предусмотрены инструменты, необходимые для быстрой работы: адресная книга, функции для организации встреч и мероприятий, совместный доступ к файлам и другие возможности. Приложение позволяет решать большинство деловых задач с любых устройств.

В почтовом сервисе для корпораций реализованы привычная функциональность и интерфейс сервиса Mail.ru, но оформление можно изменить в соответствии с фирменным стилем компании.

Mail.ru Group развивает и другие продукты для бизнеса: браузер, сервис Teambox (облако для бизнеса), корпоративный мессенджер и личный кабинет.

Фото на обложке: Unsplash

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