Mail.ru Group показала рост выручки в третьем квартале на 19,9%

Совокупная выручка Mail.ru Group за июль-сентябрь 2020 года выросла на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,37 млрд рублей. Об этом сообщается в квартальном отчете компании.

Совокупный показатель EBITDA снизился на 1,4% — до 6,73 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 19,5% и составила 2,83 млрд рублей.

Выручка от рекламы в третьем квартале выросла на 5% и составила 9,5 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) увеличилась на 8,3% — до 4,23 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 63,7% — до 3 млрд рублей.

«Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ВВП России в 2020 году (до пандемии ожидалось, что он вырастет на 2%, теперь предполагается спад как минимум на 4%), мы ожидаем, что годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19% и соответственно может достичь 103 млрд рублей», — сообщила компания со ссылкой на слова председателя совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина и гендиректора Бориса Добродеева.

До конца 2020 года Mail.ru Group продолжит инвестировать в развитие онлайн-бизнеса. Компания сосредоточится на развитии сервиса «Клипы», MY.GAMES, облачных сервисов, решений для бизнеса, музыкальных и видеосервисов, проектов в сфере социальной коммерции, финтеха, онлайн-образования и других.

Образовательные сервисы и игры продолжают расти и после снятия ограничений.

Выручка от ММО-игр в третьем квартале выросла на 33,8%, говорится в отчете компании. Игровое направление под брендом MY.GAMES сравнимо по размеру с сегментом «Социальные сети и коммуникационные сервисы» (40% и 48% всей выручки соответственно).

Одним из факторов роста компания называет недавнюю консолидацию игровой студии Deus Craft: без учета результатов этой студии рост выручки от ММО-игр составил 24%. По прогнозам Mail.ru Group, в 2020 году выручка от ММО-игр вырастет приблизительно на 30%.

В третьем квартале прочая выручка компании увеличилась на 63,7% главным образом за счет образовательных онлайн-проектов Skillbox, GeekBrains. Даже когда ситуация нормализовалась после снятия ограничительных мер, оба проекта показали рост на более чем 35% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом их совокупная выручка превысила 1,6 млрд рублей, говорится в сообщении.

По прогнозам Mail.ru Group, в 2020 году консолидированные активы в области онлайн-образования обеспечат компании выручку более 5 млрд рублей.

Выручка в сегменте «Социальные сети и коммуникационные сервисы» в третьем квартале выросла на 1,5% и достигла 12,62 млрд рублей.

Показатели по сервисам:

Выручка «ВКонтакте» в третьем квартале выросла на 12,9%. Абсолютный показатель компания не раскрыла. В сентябре месячная активная аудитория соцсети в России выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,9 млн пользователей.

Выручка MY.GAMES увеличилась на 32,8% год к году и составила 10,67 млрд рублей (против 47% роста во втором квартале год к году с учетом консолидации студии Deus Craft).

Выручка сервиса объявлений «Юла» в третьем квартале выросла на 34,4% — до 759 млн рублей. Выручка вертикали «Товары» выросла на 36%, а ее доля остается выше 50%.

«Юла» придерживается цели по выручке в 2,7-3 млрд рублей по итогам 2020 года, а по показателю EBITDA ожидается пропорциональный убыток на уровне 2019 года или ниже.

Месячная активная аудитория рекомендательной системы «Пульс», запущенной около двух лет назад, в третьем квартале выросла до 40,6 млн. Дневная активная аудитория увеличилась на 86% год к году и составила 4,3 млн.

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club в третьем квартале 2020 года выросла в 2,1 раза год к году и составила 2,6 млрд рублей. Количество заказов за период увеличилось в два раза — до 15,3 млн.

Mail.ru Group ожидает, что выручка Delivery Club в 2020 году вырастет не менее чем в два раза.

Выручка сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» увеличилась в 20 раз год к году и составила 2 млрд рублей. Объем заказов за период достиг 4,5 млн, что в 12 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сервис заказа такси «Ситимобил» нарастил количество поездок в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 50 млн. Сервис также утроил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во втором квартале был продемонстрирован двукратный рост). Абсолютный показатель не раскрывается.

Оборот «AliExpress Россия» (доля Mail.ru Group в этом предприятии — 15%) в августе вырос на 60% по сравнению с апрелем. Маркетплейс продолжает наращивать аудиторию: в настоящее время его дневная активная аудитория составляет приблизительно 9 млн, а число зарегистрированных пользователей — свыше 130 млн.

Фото: пресс-служба Mail.ru Group