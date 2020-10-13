Mail.ru Group увеличила долю в сервисе Skillbox и вложилась в онлайн-школу «Тетрика»

Дочерняя структура Mail.ru Group — кипрская Lomigor Investments Ltd — выкупила 10% в образовательном сервисе Skillbox . Таким образом доля Mail.ru Group в проекте возросла до 70%. Также Lomigor Investments приобрела 45% в онлайн-школе «Тетрика» , пишет «Коммерсантъ».

Skillbox — онлайн-университет. Предлагает пользователям прикладные курсы и программы от экспертов рынка, работу над проектами, стажировки и трудоустройство в российские компании.

Lomigor Investments купила 10,33% в ООО «Скилбокс» у сооснователя компании Андрея Анищенко. Таким образом он вышел из стартапа и будет заниматься собственными проектами, работающими по той же модели в других странах. 30% осталось у других сооснователей — Игоря Коропова (10,33%), Дмитрия Крутова (10,33%) и Сергея Попкова (8,69%). У ООО «Мэйл.ру», согласно ЕГРЮЛ, 60,33%.

«Тетрика» — онлайн-школа, которая предлагает дистанционно готовиться к ЕГЭ с репетитором. Проект был запущен в 2018 году. Его основали Николай Спиридонов, Максим Гаджиев и Антон Иванов, ранее работавшие в «Нетология-групп» и «Яндексе». Коммерческий запуск стартапа прошел в сентябре 2019 года. В январе 2020 года «Тетрика» привлекла $600 тысяч от бизнес-ангелов.

Развивает проект ООО «Препреп.ру». Lomigor Investments купила 45% в компании в сентябре, остальные 55% остались у основателей.

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