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EdTech-стартап «Тетрика» привлек $600 тысяч от группы инвесторов

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

EdTech-стартап «Тетрика» привлек $600 от группы бизнес-ангелов. Об этом рассказал ментор проекта Дмитрий Волошин в своем фейсбуке.

EdTech-стартап «Тетрика» привлек $600 тысяч от группы инвесторов

Волошин сообщил Rusbase, что это был второй раунд инвестирования. Средства планируют направить на развитие продукта и маркетинг. Оценку компании и доли инвесторов в «Тетрике» не раскрывают.

«Тетрика» запустилась в 2019 году. Ее основали Николай Спиридонов, Максим Гаджиев и Антон Иванов, ранее работавшие в «Нетологии» и «Яндексе». Коммерческий запуск стартапа прошел в сентябре 2019 года.

Как следует из описания на сайте, в «Тетрике» можно дистанционно заниматься с репетитором для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ или восполнения пробелов. Сервис позволяет использовать текстовый редактор, виртуальную доску, смотреть видеоролики, слушать аудио. Цены за начинаются от 1290 рублей за занятие или от 790 за пакет занятий.

По словам Спиридонова, во время учебы на мехмате МГУ он и Гаджиев подрабатывали репетиторством.

В разговоре с Rusbase фаундер заявил, что стартап не участвовал в акселераторах после начала работы над продуктом, поскольку «такие программы занимают много времени и отвлекают команду от операционной деятельности». До старта, по его словам, «Тетрике» помогали с дизайном Виталий и Тим из компании Be Unicorn.

Фото: Solis Images / Shutterstock

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29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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