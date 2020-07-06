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Mail.ru Group купит 18,31% образовательного сервиса SkillFactory

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении интернет-холдинга. 

Mail.ru Group купит 18,31% образовательного сервиса SkillFactory

Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять сервисом.

В образовательную экосистему Mail.ru Group также уже входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и школа программирования для детей «Алгоритмика».

SkillFactory развивает онлайн-школу анализа больших данных и программирования, где ведется 35 курсов и специализаций, школу дизайна и креативных специальностей Contented, где есть курсы по девяти направлениям, и проект InternetCollege.ru, где преподают основы цифровых профессий.

В месяц в трех школах SkillFactory обучаются около 75 тысяч человек, говорится в сообщении.

«<....> мы рады, что теперь с нами SkillFactory и их опыт в обучении специалистов по большим данным. Это самый крупный проект в этой сфере по числу студентов, и мы надеемся, что вместе сможем сделать его еще масштабнее», — отметил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Фото: Unsplash

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