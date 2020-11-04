Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me

Mail.ru Group объявила о продаже картографического сервиса Maps.me как непрофильного для группы. Об этом говорится в сообщении интернет-холдинга.

Его выкупила компания Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group. Стоимость сделки составила 1,557 млрд рублей.

Mail.ru Group купила Maps.me в 2014 году за 542 млн рублей у его основателей — белорусских предпринимателей и разработчиков Юрия Мельничка, Виктора Говако и Александра Золотарева.

Сервис позволяет загружать на мобильные устройства карты и данные об объектах с открытого картографического сообщества OpenStreetMap. Пользователи могут самостоятельно редактировать карты местностей, которые им знакомы. Карты и навигатор доступны без подключения к интернету.

Число установок Maps.me к настоящему времени превысило 140 млн, у приложения насчитывается 10 млн активных пользователей в месяц. В 2019 году выручка Maps.me составила 159 млн рублей, а убыток по EBITDA — 25 млн рублей.

В сообщении Mail.ru Group отмечается, что актив продан в рамках стратегии компании по развитию основных активов — к ним не относятся международные путешествия.

Parity Group — британская компания, которая разрабатывает программное обеспечение и консультирует в области анализа данных и рекрутинга.

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