Mail.ru Cloud Solutions выдала стартапам «Сколково» гранты на 11 млн рублей за полгода

Кластер информационных технологий фонда «Сколково» и Mail.ru Cloud Solutions (MCS) подвели первые итоги совместной грантовой программы Mail.ru Start. О результах Rusbase рассказали представители «Сколково» и MCS.

За последние полгода 25 стартапов получили гранты на использование облачной инфраструктуры MCS на общую сумму 11,25 млн рублей, а также представили свои решения крупным корпоративным клиентам.

Программа Mail.ru Start направлена на поддержку перспективных IT-проектов. Отбор и оценка лучших стартапов проводится в несколько этапов.

Среди компаний, получивших гранты:

«Милдсофт» (система тестирования сотрудников StartExam),

(система тестирования сотрудников StartExam), «Интеллоджик» (платформа анализа медицинской информации Botkin.ai),

(платформа анализа медицинской информации Botkin.ai), «К-Скай» (система поддержки принятия врачебных решений с использованием методов машинного обучения WEBIOMED).

Стартапы направили гранты на организацию R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), повышение надежности работы сервисов, снижение расходов на поддержку низкоуровневой инфраструктуры.

Программа Mail.ru Start была запущена в 2019 году. Проекты, готовые к масштабированию, могут получить до 1,5 млн рублей на облачную инфраструктуру и до 100 тысяч рублей на продвижение. Если проект уже приносит доход, для него предусмотрены гранты до 500 тысяч рублей на MCS и купон на удвоение суммы до 50 тысяч рублей на продвижение в myTarget.

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