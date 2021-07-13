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Mail.ru Group организовала летнюю практику по IT для студентов младших курсов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Mail.ru Group открыла набор на новую образовательную программу для студентов младших курсов российских вузов — летнюю онлайн-практику «ИТ-дайвинг». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru Group организовала летнюю практику по IT для студентов младших курсов

Участвовать в «ИТ-дайвинге» могут студенты, которые в этом году поступили на первый, перешли на второй или третий курс. На практику ждут молодых людей из любых российских вузов и городов — она будет проходить онлайн. Студенты смогут узнать об особенностях IT-профессий, популярных направлениях и инструментах работы.

На первом этапе участники пройдут квест, в ходе которого смогут больше узнать о проектах экосистемы VK — от соцсетей и такси до облаков и игр. Затем студентов ждет серия вебинаров с экспертами «ВКонтакте», «Одноклассников», «Маруси», Delivery Club, «Ситимобила, MY.GAMES. Они расскажут о популярных направлениях в сфере технологий: разработке, продуктовой аналитике, тестировании, управлении проектами и других. 

После каждого вебинара практиканты будут получать задания. Те, кто успешно с ними справится, получат сертификаты о прохождении ознакомительной практики в Mail.ru Group. Лучшие студенты смогут осенью посетить офис компании.

«ИТ-дайвинг» пройдет с 19 по 31 июля. Заявки принимаются до 18 июля на сайте программы.

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Фото: Unsplash

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