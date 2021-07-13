Mail.ru Group организовала летнюю практику по IT для студентов младших курсов

Mail.ru Group открыла набор на новую образовательную программу для студентов младших курсов российских вузов — летнюю онлайн-практику «ИТ-дайвинг». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Участвовать в «ИТ-дайвинге» могут студенты, которые в этом году поступили на первый, перешли на второй или третий курс. На практику ждут молодых людей из любых российских вузов и городов — она будет проходить онлайн. Студенты смогут узнать об особенностях IT-профессий, популярных направлениях и инструментах работы.

На первом этапе участники пройдут квест, в ходе которого смогут больше узнать о проектах экосистемы VK — от соцсетей и такси до облаков и игр. Затем студентов ждет серия вебинаров с экспертами «ВКонтакте», «Одноклассников», «Маруси», Delivery Club, «Ситимобила, MY.GAMES. Они расскажут о популярных направлениях в сфере технологий: разработке, продуктовой аналитике, тестировании, управлении проектами и других.

После каждого вебинара практиканты будут получать задания. Те, кто успешно с ними справится, получат сертификаты о прохождении ознакомительной практики в Mail.ru Group. Лучшие студенты смогут осенью посетить офис компании.

«ИТ-дайвинг» пройдет с 19 по 31 июля. Заявки принимаются до 18 июля на сайте программы.

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Фото: Unsplash