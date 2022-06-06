Почта Mail.ru научилась переводить письма с пяти языков

В мобильном приложении почты Mail.ru появился встроенный перевод писем. Полученное сообщение можно перевести на английский, немецкий, испанский, французский и русский и ответить на этих языках, говорится в сообщении VK (владеет сервисом).

Для этого пользователю нужно нажать на пункт «Еще» в меню, выбрать «Перевести письмо» и язык. Пока опция доступна для устройств на iOS, в скором времени VK обещает добавить ее и на Android.

Чтобы перевести входящее письмо в десктопной версии, нужно выбрать «троеточие» в панели над письмом или напротив поля с отправителем, либо нажать Shift+T.

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