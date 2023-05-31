Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Почта Mail.ru запустила сервис «Заметки»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В «Почте» Mail.ru появился новый сервис «Заметки», некоторым пользователям уже доступна бета-версия, в ближайшее время состоится полноценный запуск, рассказали в пресс-службе. 

Почта Mail.ru запустила сервис «Заметки»

В «Заметках» можно форматировать текст и создавать нумерованные или буллитные списки. Режим «Фокус» поможет сосредоточиться на работе над документом — открыть перед собой белый лист и не отвлекаться на лишние элементы в интерфейсе, рассказывают в компании.

Новый сервис полностью интегрирован с «Почтой». Нет необходимости авторизоваться отдельно, достаточно перейти в него из верхней строки навигации по сервисам в десктопной версии.

В дальнейшем компания будет расширять функционал, в сервисе появится персонализация, он интегрируется в почтовые сценарии. Кроме того, пользователи смогут добавлять изображения, закреплять важную заметку.

Также можно будет поделиться своими записями с друзьями и коллегами. Для этого достаточно указать категорию, например, учеба, и работать в ней вместе с другими людьми.

Ранее VK запустила бета-версию приложения VK Видео. Она доступна в Google Play и RuStore, а скоро появится версия и для iOS.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Tinder рассылает российским пользователям предупреждение о прекращении работы в стране с 30 июня
  2. 2 Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков
  3. 3 Product Hunt: что это такое?
  4. 4 Какие мобильные приложения будет выгодно делать в 2023 году?
  5. 5 Чек-лист стартапера: что сделать перед разработкой приложения

ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая 2023

Beamline Cleantech Accelerator

31 мая 2023

Kaspersky Product Studio

31 мая 2023

Startup Battlefield 2023

31 мая 2023

Субсидии для экспортеров

31 мая 2023

The Blox Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ