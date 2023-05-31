Почта Mail.ru запустила сервис «Заметки»

В «Почте» Mail.ru появился новый сервис «Заметки», некоторым пользователям уже доступна бета-версия, в ближайшее время состоится полноценный запуск, рассказали в пресс-службе.

В «Заметках» можно форматировать текст и создавать нумерованные или буллитные списки. Режим «Фокус» поможет сосредоточиться на работе над документом — открыть перед собой белый лист и не отвлекаться на лишние элементы в интерфейсе, рассказывают в компании.

Новый сервис полностью интегрирован с «Почтой». Нет необходимости авторизоваться отдельно, достаточно перейти в него из верхней строки навигации по сервисам в десктопной версии.

В дальнейшем компания будет расширять функционал, в сервисе появится персонализация, он интегрируется в почтовые сценарии. Кроме того, пользователи смогут добавлять изображения, закреплять важную заметку.

Также можно будет поделиться своими записями с друзьями и коллегами. Для этого достаточно указать категорию, например, учеба, и работать в ней вместе с другими людьми.

Ранее VK запустила бета-версию приложения VK Видео. Она доступна в Google Play и RuStore, а скоро появится версия и для iOS.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock



