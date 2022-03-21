В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках, российские кинотеатры решили не повышать стоимость билетов, а рестораторы снижают издержки, заменяя импортный алкоголь на российское спиртное. RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 26-го дня военной операции на Украине.

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Запрет вывесок на иностранных языках и замена импортного алкоголя российским спиртным: главное 21 марта