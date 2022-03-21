Запрет вывесок на иностранных языках и замена импортного алкоголя российским спиртным: главное 21 марта

В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках, российские кинотеатры решили не повышать стоимость билетов, а рестораторы снижают издержки, заменяя импортный алкоголь на российское спиртное. RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 26-го дня военной операции на Украине.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 21 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Верховный суд Бразилии отменил блокировку Telegram, пишет Reuters. Мессенджер выполнил судебные запросы о блокировке аккаунтов, которые, предположительно, распространяли дезинформацию. Telegram также назначил своего представителя в Бразилии.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС обсудят возможность отказа от импорта нефти из России, пишет ТАСС. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго.
Власти
- Тверской суд Москвы 21 марта отказал в просьбе Meta, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp, прекратить рассмотрение иска о запрете деятельности компании в России. Отложить процесс суд тоже отказался.
- Госдума предложила запретить рекламные вывески на иностранных языках. Такие вывески, как считает депутат Султан Хамзаев, не всегда информативны для граждан России и, кроме того, нивелируют статус государственного русского языка.
- В правительстве обсуждают возможность включить в список системообразующих предприятий российских производителей процессоров. Такая мера призвана снизить давление санкций.
Бизнес
- Российские кинотеатры решили не повышать стоимость билетов. Показывать будут российские и южнокорейские фильмы, а также блокбастеры Болливуда.
- Чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт «Тройка», могут стать недоступны из-за санкций, узнал «Коммерсантъ». Для продолжения выпуска «Тройки» метрополитен будет вынужден перейти на отечественные чипы. В самом метро заявили о достаточности запасов карт «для текущего спроса», но призвали переходить на оплату банковскими картами и Face Pay.
- На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное. Таким образом управляющие заведений снижают издержки.
- Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а часть из них закрыла и продажи в кредит. Для магазинов это стало накладно из-за повышения ключевой ставки Банка России и изменения курса валют.
- Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко с 21 марта покидает совет директоров компании. В феврале Тимченко попал под санкции Великобритании и ЕС.
- Магазины Uniqlo официально приостановили работу в Москве.
Сервисы и медиа
- В России за первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp. Его доля в общем трафике в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% в сравнении с прошлым месяцем.
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Зарубежные авторы объявили о приостановке работы с российскими издательствами.
Среди них Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта.
- Delivery Club начнет доставлять заказы с 7:00 утра. Ранее курьеры сервиса начинали работать с 9:00.
- «Яндекс Маркет» объявил, что теперь продавцы одежды и обуви будут платить по символическому тарифу за торговлю на сервисе — 1 рубль за каждый проданный товар. Это действует для магазинов, которые запустят продажи на маркетплейсе с экспресс-доставкой из своих магазинов.
Фото на обложке: Unsplash
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