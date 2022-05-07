IT-компании Китая «тихо» уходят из РФ, удаленные из Google Play приложения нашлись в других местах: главное 7 мая

RB.RU продолжает следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: СМИ сообщают о «тихом» уходе китайских технологических компаний из России, удаленные из Google Play приложения находятся на альтернативных маркетплейсах, граждане урезали затраты на покупку ювелирных изделий.
Главные новости для бизнеса на фоне 73-дня военной спецоперации.
Мир
- Китайские технологические компании без объявления прекращают работать в России из-за санкций со стороны США и поставщиков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди крупных компаний, которые сворачивают поставки в Россию, не делая официальных заявлений об этом, производитель ПК Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и электроники Xiaomi Corp.
- Европейские банки выделили $10 млрд резервных средств на случай ухода из России или сокращения деятельности в стране, оценила Financial Times. Такую возможность кредитные организации начали рассматривать из-за спецоперации на Украине.
Бизнес
- Поставщик IT-решений Softline начал изучать возможности по изменению структуры своих активов и владения ими: «В настоящий момент международный рынок и рынок РФ уже значительно отличаются в части операционных составляющих, приоритетов клиентов, а также требуемых рыночных стратегий. Поэтому Softline приступила к изучению существующих возможностей по изменению структуры активов и структуры владения ими для оптимизации стоимости компании».
- Shell приостановит работу своих АЗС в России на фоне продажи бизнеса. Компания ведет переговоры о продаже «Шелл Нефть», которая владеет сетью АЗС в России и заводом по производству смазочных материалов в Торжке.
- Футбольный клуб «Челси» официально нашел нового владельца — Роман Абрамович продаст его группе инвесторов, в которую входят несколько миллиардеров из США и Швейцарии. Абрамович купил клуб в 2003 году за $187 млн и спустя почти 20 лет был вынужден продать его из-за санкций.
- Граждане, которые пытаются экономить в кризис, вызванный военной операцией, в первую очередь урезали затраты на покупку ювелирных изделий. С марта трафик специализированных магазинов заметно упал, а оборот ритейлеров, продающих недорогие украшения, сократился на 30%.
Сервисы
- Booking зафиксировал негативные последствия военной спецоперации на Украине на динамику бронирования ночевок в Европе. Общее число бронирований в первом квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным кварталом допандемийного 2019 года на 9% — до 198 млн ночевок. Без учета России, Белоруссии и Украины, где сервис приостановил свою деятельность, — на 6%.
- Удаленные из Google Play приложения нашлись на альтернативных маркетплейсах. Приложения ВТБ и «Промсвязьбанка» есть в Galaxy Apps, предустановленный на телефонах Samsung. Приложения экосистемы Сбербанка — в Galaxy Apps и в GetApps от Xiaomi.
Фото на обложке: Unsplash
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