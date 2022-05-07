RB.RU продолжает следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: СМИ сообщают о «тихом» уходе китайских технологических компаний из России, удаленные из Google Play приложения находятся на альтернативных маркетплейсах, граждане урезали затраты на покупку ювелирных изделий.

Главные новости для бизнеса на фоне 73-дня военной спецоперации.

IT-компании Китая «тихо» уходят из РФ, удаленные из Google Play приложения нашлись в других местах: главное 7 мая