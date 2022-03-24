Российские разработчики назвали наиболее значимые для бизнеса IT-специальности

Российские разработчики назвали IT-специальности, которые оказывают самое большое влияние на результаты бизнеса: это backend-разработчики, системные аналитики и специалисты по работе с данными. Такие результаты показал опрос «Сколково», IT_One и платформа All Cups от VK.

Топ самых «влиятельных» IT-специальностей (множественный выбор ответов):

backend-разработчики — 33,7%;

системные аналитики — 29,9%;

специалисты по работе с данными — 27,2%;

тестировщики — 21,5%;

архитекторы высоконагруженных сервисов — 14,5%,

frontend-разработчики — 9,2%

SRE-инженеры — 7,6%.

Более трети опрошенных (35,8%) разработчиков уверены, что без их участия компания не сможет достигнуть долгосрочных целей. Каждый десятый уверен, что именно его работа в компании обеспечивает достижение долгосрочных целей и поддержку операционной деятельности.

Результаты опроса также показали, что работа IT-специалистов больше всего оказывает влияние на банковскую и финансовую сферу (40,3%), государственную службу (25,6%) и ритейл (14,3%). Меньше всего — на сельское хозяйство.

Опрос проводился в марте 2022 года среди 1509 российских IT-специалистов.

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