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Российские разработчики назвали наиболее значимые для бизнеса IT-специальности

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские разработчики назвали IT-специальности, которые оказывают самое большое влияние на результаты бизнеса: это backend-разработчики, системные аналитики и специалисты по работе с данными. Такие результаты показал опрос «Сколково», IT_One и платформа All Cups от VK.

Российские разработчики назвали наиболее значимые для бизнеса IT-специальности

Топ самых «влиятельных» IT-специальностей (множественный выбор ответов):

  • backend-разработчики — 33,7%;
  • системные аналитики — 29,9%;
  • специалисты по работе с данными — 27,2%;
  • тестировщики — 21,5%;
  • архитекторы высоконагруженных сервисов — 14,5%,
  • frontend-разработчики — 9,2%
  • SRE-инженеры — 7,6%.

Более трети опрошенных (35,8%) разработчиков уверены, что без их участия компания не сможет достигнуть долгосрочных целей. Каждый десятый уверен, что именно его работа в компании обеспечивает достижение долгосрочных целей и поддержку операционной деятельности.

Результаты опроса также показали, что работа IT-специалистов больше всего оказывает влияние на банковскую и финансовую сферу (40,3%), государственную службу (25,6%) и ритейл (14,3%). Меньше всего — на сельское хозяйство.

Опрос проводился в марте 2022 года среди 1509 российских IT-специалистов.

Фото на обложке: Unsplash

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