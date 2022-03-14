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Бизнес назвал главные проблемы новых санкций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Самой главной проблемой в связи с новыми санкциями стал рост закупочных цен, свидетельствуют результаты мониторинга «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», который в понедельник презентовал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Бизнес назвал главные проблемы новых санкций

Совместный с Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина мониторинг был проведен двумя сериями — 14–18 февраля 2022 года и 3–7 марта. В нем приняли участие руководители и владельцы 5995 компаний из 85 субъектов РФ.

Согласно итогам, после введения новых санкций положение компаний серьезно усугубилось — если «старыми» санкциями (до 25 февраля 2022 года) было затронуто 26,4%, то сейчас уже 84,1%.

С какими проблемами столкнулись компании (множественный выбор ответов):

  • рост закупочных цен — 86,6%;
  • падение выручки, спад спроса — 62,1%;
  • падение курса рубля — 60,9%;
  • разрыв цепочек поставок — 39,6%;
  • невозможность импорта — 15,2%;
  • блокировка цифровых платформ, на которых работает бизнес — 14,1%;
  • увеличилась кредитная нагрузка по уже действующим кредитам — 13,2%;
  • разрыв международных контрактов — 8,7%;
  • отказ российских партнеров от покупки товаров — 8,6%;
  • невозможность экспорта товара — 7,6%;
  • невозможность проведения иностранных расчетов — 6,4%;
  • отсутствие иностранной валюты для проведения операций — 4%;
  • отказ иностранных партнеров от покупки товаров — 3,5%;
  • деятельность парализована иностранными совладедьцами — 1,4%.

Воздействие санкций, как сообщается, усиливается из-за высокой зависимости страны от импорта. Импортную составляющую больше 10% имеет 73,2% компаний, 36,3% зависят от импорта больше, чем на 50%, 36,9% имеют импортную составляющую в бизнесе от 10 до 50%.

Фото на обложке: Unsplash

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