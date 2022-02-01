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Макароны и жирное молоко стали самыми популярными продуктами при заказе в онлайн-гипермаркете X5

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Повышенный интерес к заказам в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток» со стороны пенсионеров в возрасте от 61 до 80 лет и поколения «зумеров» от 18 до 25 лет зафиксировала компания X5 в 2021 году. Самыми популярными товарами стали макароны и молоко повышенной жирности.

Макароны и жирное молоко стали самыми популярными продуктами при заказе в онлайн-гипермаркете X5

Число заказов со стороны граждан от 61 года до 80 лет увеличилось на 40%, а от россиян от 18 до 25 лет — на 50% год к году.

Совокупно онлайн-гипермаркет исполнил за год более 4,4 млн заказов в 82 регионах страны. Всего же было доставлено 106 тонн товаров, а курьеры преодолели 8,5 млн км.

Самыми популярными товарами для доставки из «Vprok.ru Перекресток» стали:

  • макароны (заказали более 2,5 млн упаковок),
  • молоко 3,5% (1,4 млн упаковок),
  • сахар (1 млн упаковок),
  • консервированные горошек и кукуруза (вместе — более 1 млн банок),
  • рис (800 тысяч пачек).

Среди непродовольственных товаров особой популярностью пользовались кофемашины, чайники и маникюрные принадлежности. Спрос на эти товары связан с невозможность посещать салоны красоты и кафе в пандемию коронавируса.

По итогам 2021 года «Vprok.ru Перекресток» был представлен уже в 82 регионах России, 8 из которых обслуживаются в формате курьерской доставки.

Аналитики «Райффайзенбанка» ранее определили основные тренды в рознице на 2022 год. По мнению экспертов, спрос на продукты будет расти на фоне ужесточения кредитования и снижения доходов населения. При этом продовольственная инфляция в России за 2021 год составила 10,6%. 

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Фото на обложке: pexels.com

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